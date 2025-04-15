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Трагедия в столице: Жительницу Кишинева убили в собственной квартире, муж в это время спал в соседней комнате и ничего не слышал

Возле дома полиция обнаружила лестницу, по которой преступники, предположительно, поднялись на второй этаж и через окно проникли в дом.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу столицы убили в собственном доме: полиция ищет подозреваемых.

Трагедия произошла вчера ночью на улице Ратуш в секторе Чеканы.

По данным источников pulsmedia.md, труп 60-летней женщины обнаружили в её собственном доме. У жертвы была рана в области головы, вероятно, нанесённая твердым предметом.

Супруг погибшей в ночь убийства спал в другой комнате. Мужчина утверждает, что ничего не не слышал.

Возле дома полиция обнаружила лестницу, по которой преступники, предположительно, поднялись на второй этаж и через окно проникли в дом. В настоящее время у правоохранителей нет подозреваемых, ведётся расследование.