Трагедия в столице: Жительницу Кишинева убили в собственной квартире, муж в это время спал в соседней комнате и ничего не слышал

Жительницу столицы убили в собственном доме: полиция ищет подозреваемых.
Трагедия произошла вчера ночью на улице Ратуш в секторе Чеканы.
По данным источников pulsmedia.md, труп 60-летней женщины обнаружили в её собственном доме. У жертвы была рана в области головы, вероятно, нанесённая твердым предметом.
Супруг погибшей в ночь убийства спал в другой комнате. Мужчина утверждает, что ничего не не слышал.
Возле дома полиция обнаружила лестницу, по которой преступники, предположительно, поднялись на второй этаж и через окно проникли в дом. В настоящее время у правоохранителей нет подозреваемых, ведётся расследование.