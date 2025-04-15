Три уголовных дела о домашнем насилии возбудили в Гомельской области за день

В умышленном причинении тяжкого телесного повреждения подозревается и 53-летний житель Ветки. В ночь на 13 апреля нетрезвый мужчина несколько часов издевался над сожительницей. На почве ревности он нанес женщине множественные удары кулаками, несколько ранений ножом, ударил обухом топора и молотком. И этот фигурант уже был судим — за ножевое ранение знакомого, избиение из ревности другой сожительницы.