Три уголовных дела о домашнем насилии возбудили в Гомельской области за день

Так, Гомельский городской отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства конфликта в супружеской паре из областного центра. Вечером 11 апреля нетрезвый 33-летний мужчина избил супругу шваброй. В это время в квартире находились трое детей. Женщину госпитализировали — у нее переломы ребер, повреждены легкие. «В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. В биографии фигуранта есть судимость по наркотической статье и грабеж», — рассказала официальный представитель.
Житковичский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ст.186 (угроза убийством) УК в отношении 61-летнего жителя райцентра. В приступе ревности пьяный агрессор нанес ножевое ранение 42-летней сожительнице и угрожал расправой. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В умышленном причинении тяжкого телесного повреждения подозревается и 53-летний житель Ветки. В ночь на 13 апреля нетрезвый мужчина несколько часов издевался над сожительницей. На почве ревности он нанес женщине множественные удары кулаками, несколько ранений ножом, ударил обухом топора и молотком. И этот фигурант уже был судим — за ножевое ранение знакомого, избиение из ревности другой сожительницы.
Расследование уголовных дел продолжается. Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.
Сотрудники Следственного комитета призвали не замалчивать факты домашнего насилия и своевременно сообщать о преступлениях в правоохранительные органы, обращаться за поддержкой к родственникам и друзьям, в службы психологической помощи. «Безнаказанность агрессора порождает череду непрекращающихся случаев психологического прессинга и физического насилия, которое может привести к гибели жертвы», — добавили в СК.