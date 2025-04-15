Дети пострадали в двух авариях в Приморье — за рулём были нетрезвые водители

Так, в ночь на 12 апреля на 6-м километре автодороги «Хабаровск — Владивосток — Тавричанка» произошла авария с участием автомобиля Toyota Carina. За рулём находилась 26-летняя женщина, не имеющая водительских прав. Она не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. В результате пострадала её 10-летняя дочь, которая ехала на заднем сиденье без ремня безопасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.