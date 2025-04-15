Дети пострадали в двух авариях в Приморье — за рулём были нетрезвые водители

ГАИ Надеждинского района вновь напоминает о последствиях вождения в состоянии алкогольного опьянения. Только за один день в муниципалитете произошло две аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Так, в ночь на 12 апреля на 6-м километре автодороги «Хабаровск — Владивосток — Тавричанка» произошла авария с участием автомобиля Toyota Carina. За рулём находилась 26-летняя женщина, не имеющая водительских прав. Она не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. В результате пострадала её 10-летняя дочь, которая ехала на заднем сиденье без ремня безопасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По данным освидетельствования, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В её отношении составлены протоколы за вождение без прав и в нетрезвом виде, а также за нарушение правил перевозки детей. Назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.
Во второй аварии, которая произошла днём того же дня в посёлке Шмидтовка, столкнулись Mazda Bongo и припаркованная Honda Fit. Пострадал трёхмесячный ребёнок, находившийся в автолюльке. Как выяснилось, 64-летний водитель Mazda также был пьян. Ему грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.
По обоим случаям назначены административные расследования, проводятся необходимые экспертизы.