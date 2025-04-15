В Набережных Челнах в КДМЦ внезапно умерла пятилетняя девочка

В Камском детском медицинском центре Набережных Челнов умерла пятилетняя девочка. По факту случившегося завели уголовное дело, сообщили «КП-Казань» в СУ СКР по Татарстану.
Со слов родителей, ребенок был здоровым, не имел хронических заболеваний и аллергий. Окончательная причина смерти будет известна после экспертизы.
«Руководство и коллектив Камского детского медицинского центра приносит глубочайшие соболезнования семье и близким ребенка. Ведутся следственные мероприятия, все запрошенные материалы переданы в правоохранительные органы», — рассказали «КП-Казань» в пресс-службе КДМЦ.