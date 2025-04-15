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В Набережных Челнах в КДМЦ внезапно умерла пятилетняя девочка

В обстоятельствах смерти ребенка сейчас разбираются следователи.

Источник: Комсомольская правда

В Камском детском медицинском центре Набережных Челнов умерла пятилетняя девочка. По факту случившегося завели уголовное дело, сообщили «КП-Казань» в СУ СКР по Татарстану.

Со слов родителей, ребенок был здоровым, не имел хронических заболеваний и аллергий. Окончательная причина смерти будет известна после экспертизы.

«Руководство и коллектив Камского детского медицинского центра приносит глубочайшие соболезнования семье и близким ребенка. Ведутся следственные мероприятия, все запрошенные материалы переданы в правоохранительные органы», — рассказали «КП-Казань» в пресс-службе КДМЦ.