Из уфимского ТЦ «Мир» эвакуировали несколько сотен человек

Сегодня, 15 апреля, в Уфе в торговом центре «Мир» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как сообщает МЧС Башкирии, причиной стал пар, образовавшийся при приготовлении пищи в одном из магазинов.
В результате сработки тревоги из здания эвакуировали 300 посетителей и сотрудников. К счастью, никто не пострадал.
После тщательного обследования помещений сотрудники МЧС подтвердили отсутствие реальной угрозы и дали отбой.
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