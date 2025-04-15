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Из уфимского ТЦ «Мир» эвакуировали несколько сотен человек

В Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали 300 человек из ТЦ «Мир».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 апреля, в Уфе в торговом центре «Мир» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как сообщает МЧС Башкирии, причиной стал пар, образовавшийся при приготовлении пищи в одном из магазинов.

В результате сработки тревоги из здания эвакуировали 300 посетителей и сотрудников. К счастью, никто не пострадал.

После тщательного обследования помещений сотрудники МЧС подтвердили отсутствие реальной угрозы и дали отбой.

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