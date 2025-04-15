Водитель фуры насмерть задавил мотоциклиста в Увельском районе

Водитель фуры 1995 года рождения поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке. Мотоциклист 1983 года рождения ехал ему навстречу прямо. Водитель грузовика не уступил преимущество на дороге. Произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм.