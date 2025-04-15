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Водитель фуры насмерть задавил мотоциклиста в Увельском районе

Предварительно, он не уступил водителю двухколесного транспорта преимущество на дороге.

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Увельском районе Челябинской области водитель мотоцикла Yamaha погиб под колесами грузовика Iveco. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Все произошло утром 15 апреля на 101 километре трассы А-310 «Челябинск — Троицк — Республика Казахстан».

Водитель фуры 1995 года рождения поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке. Мотоциклист 1983 года рождения ехал ему навстречу прямо. Водитель грузовика не уступил преимущество на дороге. Произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.