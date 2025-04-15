В «Шаурме № 1» в Перми нашли просроченные продукты и кишечную палочку в еде

Ещё ряд серьёзных нарушений нашли в пищевой продукции — часть её принималась в заведении без маркировок и сопроводительных документов, в холодильниках лежали просроченные продукты, а в пробах шаурмы и шавермы нашли количество бактерий кишечной палочки, недопустимое для безопасной еды.