В «Шаурме № 1» в Перми нашли просроченные продукты и кишечную палочку в еде

В кафе «Шаурма № 1» в Перми обнаружили просроченные продукты и кишечную палочку в готовой еде, сообщает ГУФССП Пермского края.
Проблемы с продукцией выявили сотрудники краевого управления Роспотребнадзора. Во время проверки кафе популярной сети, расположенного на улице Ким, 75, обнаружился ряд проблем, которые угрожают жизни и здоровью посетителей. Как оказалось, владелец заведения не обеспечил последовательность технологических процессов и достаточное количество моечных ванны на кухне.
Ещё ряд серьёзных нарушений нашли в пищевой продукции — часть её принималась в заведении без маркировок и сопроводительных документов, в холодильниках лежали просроченные продукты, а в пробах шаурмы и шавермы нашли количество бактерий кишечной палочки, недопустимое для безопасной еды.
Суд признал владельца кафе виновным и постановил приостановить деятельность кафе на 30 суток. Для исполнения решения на место выехали сотрудники ГУФССП Пермского края. Судебные приставы опечатали заведение и предупредили предпринимателя об ответственности за неисполнение решения суда.
Напомним, в 2025 году после проверок Роспотребнадзора были закрыты несколько кафе сети «Шаурма № 1» в разных районах города, а также деревне Кондратово. Нарушения в работе сети также находили и сотрудники государственной инспекции труда Пермского края.