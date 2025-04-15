В Британии осудили политика, который через скрытые камеры следил за женщинами

Жертвами Холдена становились уязвимые девушки, у которых были многочисленные проблемы в личной жизни и финансовой сфере. Его политическая деятельность служила прикрытием — никто и не мог подумать о том, что в свободное от работы время он подглядывает за квартиросъемщицами.