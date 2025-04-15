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В Британии осудили политика, который через скрытые камеры следил за женщинами

Бывший британский политик около 14 лет подсматривал за квартиросъемщицами благодаря скрытым камерам, установленным в ванной комнате. Об этом рассказали в издании The Sun.

Источник: Freepik

Мужчину зовут Роберт Холден, ему 51 год. Он продолжительное время сдавал квартиры в аренду, где в ванных комнатах были скрытые камеры — таким образом он наблюдал за женщинами в течение многих лет.

Политик являлся членом совета Консервативной партии. Также у него был бизнес — собственный компьютерный магазин.

Жертвами Холдена становились уязвимые девушки, у которых были многочисленные проблемы в личной жизни и финансовой сфере. Его политическая деятельность служила прикрытием — никто и не мог подумать о том, что в свободное от работы время он подглядывает за квартиросъемщицами.

Камеры были установлены в таких местах, чтобы мужчина мог видеть женщин во время использования душа, туалета и интимных моментов с партнерами.

Холдена арестовали благодаря 32-летней матери-одиночке Хайди Марни. Девушку привлек неизвестный предмет в ванной комнате, после чего она обнаружила камеру с микрофоном.

После обращения в полицию выяснилось, что политик также похищал личные фото и видео клиентов своего магазина. В 2023 году он признал свою вину, а в 2024-м получил шесть лет тюремного срока, передают в издании.