В Британии осудили политика, который через скрытые камеры следил за женщинами

Мужчину зовут Роберт Холден, ему 51 год. Он продолжительное время сдавал квартиры в аренду, где в ванных комнатах были скрытые камеры — таким образом он наблюдал за женщинами в течение многих лет.
Политик являлся членом совета Консервативной партии. Также у него был бизнес — собственный компьютерный магазин.
Жертвами Холдена становились уязвимые девушки, у которых были многочисленные проблемы в личной жизни и финансовой сфере. Его политическая деятельность служила прикрытием — никто и не мог подумать о том, что в свободное от работы время он подглядывает за квартиросъемщицами.
Камеры были установлены в таких местах, чтобы мужчина мог видеть женщин во время использования душа, туалета и интимных моментов с партнерами.
Холдена арестовали благодаря 32-летней матери-одиночке Хайди Марни. Девушку привлек неизвестный предмет в ванной комнате, после чего она обнаружила камеру с микрофоном.
После обращения в полицию выяснилось, что политик также похищал личные фото и видео клиентов своего магазина. В 2023 году он признал свою вину, а в 2024-м получил шесть лет тюремного срока, передают в издании.