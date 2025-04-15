«Издевался несколько часов». В Ветке пьяный мужчина из ревности избил и ударил обухом топора свою сожительницу

Сообщается, что пьяный 53-летний житель города Ветка в ночь с 12 на 13 апреля несколько часов издевался над своей сожительницей. Сказано, что в ходе конфликта, который возник на почве ревности, фигурант нанес женщине множественные удары кулаками, несколько ножевых ранений, а также ударил обухом топора и молотком. В СК отметили, что ранее мужчина был судим за ножевое ранение знакомого и за избиение из ревности другой сожительницы.