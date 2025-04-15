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«Издевался несколько часов». В Ветке пьяный мужчина из ревности избил и ударил обухом топора свою сожительницу

Житель Ветки из ревности бил несколько часов свою сожительницу.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ветки из ревности бил несколько часов свою сожительницу. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщается, что пьяный 53-летний житель города Ветка в ночь с 12 на 13 апреля несколько часов издевался над своей сожительницей. Сказано, что в ходе конфликта, который возник на почве ревности, фигурант нанес женщине множественные удары кулаками, несколько ножевых ранений, а также ударил обухом топора и молотком. В СК отметили, что ранее мужчина был судим за ножевое ранение знакомого и за избиение из ревности другой сожительницы.

Тем временем в Гомеле пьяный мужчина избил жену шваброй при малолетних детях.

Ранее мы писали, что белоруска сняла квартиру в Минске и получила от нее ключи, но пошла в милицию.

Вместе с тем КГК обнародовал детали хищения руководством фирмы в Гомеле командировочных сотрудников в 475 000 рублей: «Вместо суточных в 25 долларов, работники получали на руки 6−8 долларов».