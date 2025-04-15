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Появились кадры бани-пристанища для детей-маугли в Ленобласти

В Кировском районе Ленобласти нашли баню, в которой более двух месяцев живут брошенные дети. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

На личный контроль ситуацию поставила Кировская городская прокуратура. Предварительно установлено, что мать малолетних троих детей применяла к ним жестокие методы воспитания.

Следственный комитет Ленобласти сообщил, что подозреваемая специально причиняла детям психические страдания. Она оставила троих ребят 7, 9 и 11 лет на длительный период в бане в СНТ «Химик-2».

Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия. Органы опеки и попечительства изъяли детей из семьи и положили их в медучреждение.

Женщину задержали и допрашивают по обстоятельствам произошедшего. Сейчас следователь подготовил ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

С ноября 2024 года дети жили с 41-летней матерью в дачном доме умершего отца. Две недели назад она выселила их в баню за провинности. Дети не учились, были в рваной одежде и голодали. Мать пропала, ее сожителя задержали. Они оба злоупотребляли алкоголем и наркотиками.