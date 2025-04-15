Появились кадры бани-пристанища для детей-маугли в Ленобласти

На личный контроль ситуацию поставила Кировская городская прокуратура. Предварительно установлено, что мать малолетних троих детей применяла к ним жестокие методы воспитания.
Следственный комитет Ленобласти сообщил, что подозреваемая специально причиняла детям психические страдания. Она оставила троих ребят 7, 9 и 11 лет на длительный период в бане в СНТ «Химик-2».
Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия. Органы опеки и попечительства изъяли детей из семьи и положили их в медучреждение.
Женщину задержали и допрашивают по обстоятельствам произошедшего. Сейчас следователь подготовил ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
С ноября 2024 года дети жили с 41-летней матерью в дачном доме умершего отца. Две недели назад она выселила их в баню за провинности. Дети не учились, были в рваной одежде и голодали. Мать пропала, ее сожителя задержали. Они оба злоупотребляли алкоголем и наркотиками.