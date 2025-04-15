Появились кадры бани-пристанища для детей-маугли в Ленобласти

С ноября 2024 года дети жили с 41-летней матерью в дачном доме умершего отца. Две недели назад она выселила их в баню за провинности. Дети не учились, были в рваной одежде и голодали. Мать пропала, ее сожителя задержали. Они оба злоупотребляли алкоголем и наркотиками.