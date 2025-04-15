Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов

По данным полиции, аферист размещал в одном из мессенджеров объявления о продаже различных мясных деликатесов по сниженной цене, требовал полную предоплату и после ее получения переставал выходить на связь с заказчиками.
«Несколько граждан из разных уголков России решили приобрести мясной деликатес хамон. Они переводили лжепродавцу денежные средства, но обещанный товар так и не получили. Установлено, что злоумышленник обманным путем завладел более 215 000 рублей и причастен к 13 эпизодам противоправной деятельности», — сказано в сообщении.
Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Симферополя при попытке выехать из Крыма. При обыске в его жилище обнаружили мобильный телефон, с помощью которого мошенник выходил на связь с жертвами, и карту, куда обманутые граждане переводили деньги.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, устанавливается его причастность к другим преступлениям.
Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за минувшую неделю, сообщали ранее в пресс-службе МВД по Крыму. Жертвами дистанционных аферистов за это время стали 84 человек.