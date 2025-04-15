Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. 23-летний москвич на отдыхе в Крыму создал мошеннический канал по продаже мясных деликатесов и обманул любителей хамона на более чем 200 тысяч рублей. Он был задержан при попытке покинуть республику, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.