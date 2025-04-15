Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. 23-летний москвич на отдыхе в Крыму создал мошеннический канал по продаже мясных деликатесов и обманул любителей хамона на более чем 200 тысяч рублей. Он был задержан при попытке покинуть республику, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, аферист размещал в одном из мессенджеров объявления о продаже различных мясных деликатесов по сниженной цене, требовал полную предоплату и после ее получения переставал выходить на связь с заказчиками.

«Несколько граждан из разных уголков России решили приобрести мясной деликатес хамон. Они переводили лжепродавцу денежные средства, но обещанный товар так и не получили. Установлено, что злоумышленник обманным путем завладел более 215 000 рублей и причастен к 13 эпизодам противоправной деятельности», — сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Симферополя при попытке выехать из Крыма. При обыске в его жилище обнаружили мобильный телефон, с помощью которого мошенник выходил на связь с жертвами, и карту, куда обманутые граждане переводили деньги.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, устанавливается его причастность к другим преступлениям.

Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за минувшую неделю, сообщали ранее в пресс-службе МВД по Крыму. Жертвами дистанционных аферистов за это время стали 84 человек.