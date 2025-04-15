Жителя Иркутской области обязали вернуть 145 тысяч рублей пенсионерке из Омска

В Иркутской области жителя Саянска обязали вернуть 145 тысяч рублей пенсионерке из Омска. Женщина попалась на уловку мошенников с якобы прибыльным инвестированием средств. На самом деле, никакой прибыли женщина не получила, а лишилась последних денег.
Перевод женщина осуществила в мае 2024 года. Полиция установила, что деньги поступили на счет 36-летнего жителя Саянска. Мужчина заявил, что карта была утеряна им после увольнения, а счет использовался для получения заработной платы.
Несмотря на это, по иску прокурора Октябрьского округа г. Омска, Саянский городской суд Иркутской области обязал владельца счета возместить потерпевшей весь ущерб 145 тысяч рублей.
Омская прокуратура намерена контролировать исполнение решения суда. Ранее мы сообщали, что экс-главе омского УФСИН Кнису вменяют незаконные прогулки на служебном катере.