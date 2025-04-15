Школьнице, подозреваемой в убийстве отца, грозит до 10 лет, заявил адвокат

Тело мужчины нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщил ранее московский главк СК РФ. Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда младшая дочь взяла нож и напала на отца.