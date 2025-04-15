Школьнице, подозреваемой в убийстве отца, грозит до 10 лет, заявил адвокат

Тело мужчины нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщил ранее московский главк СК РФ. Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда младшая дочь взяла нож и напала на отца.
«По статье “Убийство” возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Но в случае обвинительного приговора суд не может назначить несовершеннолетней более 10 лет», — сказал Аграновский.
Он отметил, что по таким делам, как правило, обвиняемого заключают под стражу. Затем следствие назначает судебно-психиатрическую экспертизу и выясняет мотивы и все обстоятельства произошедшего. В некоторых случаях, если поведение потерпевшего способствовало совершению преступления, мера пресечения может быть смягчена, добавил адвокат.