МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте

«По предварительным данным, в забое под завалом на глубине 125 метров остались два шахтера», — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что всего в работах задействованы 68 специалистов, 17 единиц техники, в том числе два отделения горноспасателей МЧС России в составе 16 человек и двух спецмашин.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты «Садкинская» утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность.
По данным СУСК РФ по региону, на шахте «Садкинская» в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте «Садкинская» по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.