В Самаре 9-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк

Инцидент прокомментировали в «РКС-Самара». Сотрудники предприятия приехали на место ЧП и выяснили, что крышка люка лежала неподалеку. Коммунальщики предположили, что ее могли открыть незаконные ассенизаторы, которые сливали отходы в канализацию. Или же крышку хотели сдать на металлолом, но, поняв что она пластиковая, просто выкинули в сторону.