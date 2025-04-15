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В Самаре 9-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк

Открытая крышка канализационного люка в Самаре едва не привела к трагедии.

Источник: ПСО Самары

Вечером 14 апреля в Самаре 9-летняя девочка провалилась в канализационный люк. По данным Поисково-спасательного отряда Самары, ЧП произошло в районе улицы Фасадной, 1А. Девочка гуляла во дворе заброшенного дома, где и упала в колодец глубиной более трех метров.

— Самостоятельно выбраться ребенок не смог, — рассказала пресс-служба ПСО.

Спасатели вызволили девочку из колодца и передали медикам. К счастью, серьезных травм она не получила.

Инцидент прокомментировали в «РКС-Самара». Сотрудники предприятия приехали на место ЧП и выяснили, что крышка люка лежала неподалеку. Коммунальщики предположили, что ее могли открыть незаконные ассенизаторы, которые сливали отходы в канализацию. Или же крышку хотели сдать на металлолом, но, поняв что она пластиковая, просто выкинули в сторону.

А на Заводском шоссе в Самаре самокатчик упал в 7-метровую коммунальную яму.