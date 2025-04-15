Что известно об убийстве мужчины дочерью в Москве

По версии следствия, она напала на мужчину в момент его ссоры со второй дочерью.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
15 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в Москве, обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.
Предварительно установлено, что убийство мужчины совершила его 15-летняя дочь.
Семья на учете не состояла, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Расследование
Пятнадцатилетняя девушка напала на отца в момент его ссоры со второй дочерью, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
По версии следствия, мужчина вступил в конфликт с 20-летней дочерью, на которую собирался оформить кредит. Он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в ее сторону, попав по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи.
Как добавили в ГСУ СК, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия и изъяли орудие убийства.
Сейчас следователи допрашивают дочерей убитого.
По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие.