Что известно об убийстве мужчины дочерью в Москве

По версии следствия, мужчина вступил в конфликт с 20-летней дочерью, на которую собирался оформить кредит. Он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в ее сторону, попав по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи.