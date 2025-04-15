Трое новосибирцев получили сроки за убийство бизнесмена Соленова

Причиной смерти бизнесмена стал отек мозга после черепно-мозговой травмы, у потерпевшего было сломано пять ребер. Обвиняемые утверждали, что не убивали Сергея Соленова — ударили его, тот упал и скончался, а они вывезли тело на кладбище и закопали. В 2022 году суд присяжных оправдал троих обвиняемых по обвинению в убийстве, дело переквалифицировали на укрывательство преступления и назначили штраф.