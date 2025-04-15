Трое новосибирцев получили сроки за убийство бизнесмена Соленова

В Новосибирске трое мужчин получили сроки за убийство похищенного бизнесмена Сергея Соленова. Об этом сообщила пресс-служба Заельцовского районного суда 14 апреля.
Трагедия произошла 8 сентября 2019 года. В этот день 63-летний бизнесмен Сергей Соленов вышел на улицу и пропал, через 12 дней его тело нашли на кладбище в поселке Садовый. Полиция задержала троих подозреваемых, по данным следствия, они избили пенсионера, затолкали в автомобиль и вывезли на кладбище из-за долга в полмиллиона рублей.
Причиной смерти бизнесмена стал отек мозга после черепно-мозговой травмы, у потерпевшего было сломано пять ребер. Обвиняемые утверждали, что не убивали Сергея Соленова — ударили его, тот упал и скончался, а они вывезли тело на кладбище и закопали. В 2022 году суд присяжных оправдал троих обвиняемых по обвинению в убийстве, дело переквалифицировали на укрывательство преступления и назначили штраф.
Виновников гибели Сергея Соленова выпустили из зала суда, родственники обжаловали приговор. Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В апреле 2025 года Заельцовский районный суд вынес обвинительный приговор:
— Первому обвиняемому назначено 7 лет лишения свободы в исправительной строгого режима. Второй обвиняемый осужден на 8 лет колонии строгого режима. Третий обвиняемый осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда.