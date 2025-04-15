В Новосибирске суд вынес приговор создателю канала «Синий кит»

15 апреля 2025 года Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Ильи Погиблова в организации преступной деятельности, связанной с побуждением к совершению самоубийства.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110.2, п.п. «а, в, г, д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 4 ст. 150 УК РФ.
Установлено, что Погиблов, действуя на территории Ленинского района Новосибирска, создал и возглавил публичный канал под названием «Синий кит». Он побуждал детей к выполнению заданий, которые могли привести к самоубийству.
Действия группы были пресечены правоохранительными органами, и Погиблов не успел довести свой преступный умысел до конца. В судебном заседании он полностью признал свою вину.
Суд приговорил Погиблова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Интернете.
Приговор еще не вступил в законную силу.