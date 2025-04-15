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На севере Омской области в огне погибла женщина

В селе Гурово Муромцевского района горела кровля деревянного дома.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание на 80 квадратах ликвидировали 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. На полу было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Ликвидация открытого горения: 15:32.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.