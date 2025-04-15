В Белебее бывший гаишник не стал штрафовать нарушителя взамен на услугу

В сентябре 2023 года инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управлял молодой человека. У того не было водительского удостоверения, но сотрудник дорожной полиции не составил на него протокола, а вместо этого предложил матери 18-летнего парня оплатить задолженность в 10 тысяч рублей в магазине автозапчастей, которая числилась за сотрудниками ГАИ.