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В Белебее бывший гаишник не стал штрафовать нарушителя взамен на услугу

Экс-сотрудник ГАИ Башкирии предложил водителю без прав оплатить его долг.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белебее бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.

В сентябре 2023 года инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управлял молодой человека. У того не было водительского удостоверения, но сотрудник дорожной полиции не составил на него протокола, а вместо этого предложил матери 18-летнего парня оплатить задолженность в 10 тысяч рублей в магазине автозапчастей, которая числилась за сотрудниками ГАИ.

Женщина поняла, что инспектор действует незаконно, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

— В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.

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