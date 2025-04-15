В Омской области после тушения пожара нашли труп женщины

В селе Гурово Муромцевского района дознаватели выясняют обстоятельства гибели местной жительницы. 14 апреля в районе 15 часов соседи сообщили о пожаре в частном доме.
Оперативно на место ЧП прибыли два пожарных расчета и 7 человек личного состава. На месте пожарные выяснили, что загорелась кровля строения. Пожар на площади в 80 кв метров удалось локализовать в 15:32. На полу было обнаружено тело женщины без признаков жизни.
Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области.
Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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