В Омской области после тушения пожара нашли труп женщины

Оперативно на место ЧП прибыли два пожарных расчета и 7 человек личного состава. На месте пожарные выяснили, что загорелась кровля строения. Пожар на площади в 80 кв метров удалось локализовать в 15:32. На полу было обнаружено тело женщины без признаков жизни.