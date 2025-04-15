Посольство РФ в Швеции подверглось акту вандализма

СТОКГОЛЬМ, 15 апреля. /ТАСС/. Российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма. Как сообщила пресс-служба дипмиссии, в МИД Швеции направлена нота с требованием должным образом исполнять обязанности принимающей стороны.
«Рано утром 15 апреля посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма. На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории, где также расположена школа при посольстве, были сброшены емкости с краской. Посольство незамедлительно информировало шведскую полицию о случившемся», — говорится в сообщении.
Посольство также направило в МИД Швеции ноту с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства.