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В Челябинске задержаны высокопоставленные сотрудники ФНС, бизнесмен и адвокат

В Челябинске задержаны высокопоставленные сотрудники межрегиональной инспекции ФНС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фигурантами уголовных дел стали начальник и заместитель начальника отдела камеральных проверок, а также старший государственный налоговый инспектор этого же отдела МРИ ФНС России по Челябинской области. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

Также возбуждены уголовные дела в отношении руководителя коммерческой организации — статья «Дача взятки в особо крупном размере», адвоката — статья «Посредничество во взяточничестве».

По данным следствия, с января 2024-го по апрель текущего года сотрудники налогового органа, «в чьи полномочия входит контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве адвоката получили от директора коммерческой организации, взятку».

Речь идет о сумме более 1 млн рублей. Взамен обещали «заведомо незаконные действия в пользу юридического лица, выраженные в уменьшении суммы к уплате в бюджет Российской Федерации НДС».

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемых, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечении.