В центре Ростова ликвидировали открытое горение

Днем во вторник, 15 апреля, в Ростове, на пересечении Красноармейской и Братского, загорелось бесхозное строение. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Огнем было охвачено сто квадратных метров. На место незамедлительно выехали шесть автоцистерн и 21 спасатель. И в 12:03 пламя удалось локализовать. А в 12:31 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.
Напомним, в прошлый четверг, 10 апреля, в Ростове, на Мечникова, загорелся трехэтажный расселенный дом. На место незамедлительно выехали 65 пожарных и 19 единиц техники.