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В центре Ростова ликвидировали открытое горение

На Красноармейской произошел пожар в нежилом здании.
Источник: Комсомольская правда

Днем во вторник, 15 апреля, в Ростове, на пересечении Красноармейской и Братского, загорелось бесхозное строение. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Огнем было охвачено сто квадратных метров. На место незамедлительно выехали шесть автоцистерн и 21 спасатель. И в 12:03 пламя удалось локализовать. А в 12:31 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

Напомним, в прошлый четверг, 10 апреля, в Ростове, на Мечникова, загорелся трехэтажный расселенный дом. На место незамедлительно выехали 65 пожарных и 19 единиц техники.