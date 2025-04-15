Апелляционный суд оставил приговор певцу Шарлоту без изменений

Защита артиста также подала апелляционную жалобу на приговор и просила отпустить его на свободу, так как певец записал обращение с извинениями перед патриархом Кириллом и верующими. В ноябре 2024 года патриарх Кирилл выступил в защиту артиста и попросил суд не применять наказание к подсудимому в связи с примирением.