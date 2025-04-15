394 населенных пункта Иркутской области остались без света из-за ветра

Небесная канцелярия не перестает удивлять жителей Иркутской области своей изменчивостью. Только с начала апреля сибиряки застали снегопад, а затем потепление до +25. Но уже сегодня, 15 апреля, в Приангарье нагрянул сильный ветер.
— Некоторые территории уже ощутили приход стихии. Это Тулунский, Братский, Куйтунский, Нижнеудинский, Чунский, Балаганский, Нукутский, Зиминский, Черемховский, Усольский, Иркутский районы и Ангарский городской округ. Сильный ветер наблюдается и в Иркутске, — рассказывают власти области.
Порывы ветра достигают 20 метров в секунду, поэтому во избежание аварий энергетики провели превентивное отключение электроснабжения. Света сейчас нет в 394 населенных пунктах Приангарья.
Кроме того, в деревне Егоровщина Иркутского района уже зафиксирован пожар, тушение которого осложнено порывами сильного ветра.