Пожар в строящемся здании произошел на улице Сутырина в Нижнем Новгороде

На одном из этажей строящегося здания на улице Сутырина в Нижнем Новгороде произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сегодня, 15 апреля, очевидцы заметили густой дым на стройплощадке медучреждения на улице Сутырина в Сормовским районе города. По информации МЧС, загорелся один из этажей незаконченной постройки.
Пожар ликвидировали на площади в 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших в пожаре нет. Устанавливаются причины возгорания.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что два человека погибли на пожаре в посёлке Линда на Бору.