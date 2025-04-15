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Пожар в строящемся здании произошел на улице Сутырина в Нижнем Новгороде

Жертв и пострадавших в пожаре нет.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На одном из этажей строящегося здания на улице Сутырина в Нижнем Новгороде произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сегодня, 15 апреля, очевидцы заметили густой дым на стройплощадке медучреждения на улице Сутырина в Сормовским районе города. По информации МЧС, загорелся один из этажей незаконченной постройки.

Пожар ликвидировали на площади в 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших в пожаре нет. Устанавливаются причины возгорания.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что два человека погибли на пожаре в посёлке Линда на Бору.