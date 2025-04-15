Медсестра из Башкирии лишилась 1,8 млн рублей после звонка мошенников

Под давлением мошенников медсестра приняла ряд роковых решений. Она продала свой автомобиль за полмиллиона рублей и перевела эти деньги на указанные счета. Затем последовало снятие всех накоплений и взятие денег в долг у знакомых — все эти средства также оказались у преступников.