Медсестра из Башкирии лишилась 1,8 млн рублей после звонка мошенников

Медсестра из Дюртюлинского района Башкирии попала в сети мошенников. Подробности 17-часовой аферы, в результате которой женщина лишись миллионов, рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Мошенники начали действовать 10 апреля. Женщина получила видеозвонок от лица, выдававшего себя за заместителя руководителя медицинского учреждения, где она работает. Из-за плохого качества связи распознать собеседника не удалось, а разговор внезапно оборвался. Однако этого хватило, чтобы посеять тревогу — аферист успел предупредить о скором звонке от «сотрудника службы безопасности».
Дальнейшие события развивались стремительно. В мессенджере с женщиной связался человек, представившийся сотрудником ФСБ, и сообщил о якобы произошедшей утечке персональных данных сотрудников. Затем в дело вступил мнимый следователь «Филиппов», который на протяжении многих часов детально инструктировал свою жертву.
Под давлением мошенников медсестра приняла ряд роковых решений. Она продала свой автомобиль за полмиллиона рублей и перевела эти деньги на указанные счета. Затем последовало снятие всех накоплений и взятие денег в долг у знакомых — все эти средства также оказались у преступников.
Кульминацией стало сообщение о якобы оформленном кредите под залог квартиры. Лишь отсутствие возможности получить дополнительные средства спасло женщину от ещё больших потерь. Всего женщина отдала мошенникам 1,8 млн рублей.
Последующая проверка показала, что первоначальный видеозвонок действительно поступил с аккаунта заместителя руководителя, но этот аккаунт был взломан. Хотя настоящий владелец своевременно предупредил коллег о взломе, пострадавшая в этот момент находилась в отпуске и не видела предупреждающих сообщений.
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