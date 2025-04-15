Пожар потушили в деревне Егоровщина Иркутского района

Пожар вспыхнул в деревне Егоровщина Иркутского района днем 15 апреля. Огнем были охвачены два частных дома и хозяйские постройки, расположенные в переулке Мира. Об этом «КП»-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Информация о пожаре сегодня, 15 апреля, в 15:23 по иркутскому времени, — рассказывают в ГУ МЧС по Иркутской области. — На место для ликвидации пожара были направлены пять спецмашин и 16 человек личного состава.
Однако справиться с огнем удалось только около 18:50. Все это время ситуацию осложняли порывы сильного ветра.
Ситуация не осталась без внимания прокуратуры Иркутской области. Ведомство проконтролирует установление обстоятельств пожара в переулке Мира в деревне Егоровщина Иркутского района.
— Прокуратура Иркутского района организовала проверку и поставила на контроль установление обстоятельств возгорания. — На место происшествия выехала прокурор Иркутского района Кончилова Ирина Михайловна.
Прокуратура проведет проверку, чтобы оценить, насколько соблюдаются законы о пожарной безопасности и защите населения от природных и техногенных катастроф. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.