На администрацию Трампа подали в суд за «День Освобождения»

Торговый дефицит, который администрация Дональда Трампа приводит в обоснование использования закона, не является, по словам общественников, ни чрезвычайной ситуацией, ни экстраординарной угрозой. Но даже закон о ЧС не дает президенту полномочий на введение пошлин. Ими обладает, согласно конституции, только Конгресс США. Истцы требуют, чтобы суд признал факт нарушения президентом своих полномочий, запретил введение объявленных им пошлин и обязал ответчика компенсировать ущерб.