В Калининском районе Уфы восстановили подачу тепла жителям трех многоквартирных домов на Мушникова. Об этом сообщает УГЗ города. Ранее в Черниковке произошло аварийное отключение теплоснабжения.
По информации Управления, наиболее серьезная ситуация сложилась в Орджоникидзевском районе, где без горячей воды остались шесть жилых домов на улицах Конституции и Комарова, включая здание школы № 86.
В том же районе зафиксировано отключение отопления в десяти многоквартирных домах, расположенных на улицах Борисоглебской, Богдана Хмельницкого и Свободы. Также без тепла остались детский сад № 217 и Дом детского творчества «Новатор».
Октябрьский район столкнулся с проблемами теплоснабжения в трех жилых домах на улице Российской и детской поликлинике № 5. В Калининском районе авария затронула систему отопления в тринадцати многоквартирных домах на улицах Кольцевой, Коммунаров и Черниковской, а также в гимназии № 111.
Отдельная проблема возникла в Ленинском районе, где произошло отключение холодного водоснабжения. Без воды остались жители многочисленных домов на улицах Перевалочной, Карьерной, Белорецкой, Витебской и других.
Коммунальные службы в настоящее время занимаются устранением аварий и восстановлением нормального функционирования систем жизнеобеспечения.
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