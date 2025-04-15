В Калининском районе Уфы восстановили подачу тепла

Октябрьский район столкнулся с проблемами теплоснабжения в трех жилых домах на улице Российской и детской поликлинике № 5. В Калининском районе авария затронула систему отопления в тринадцати многоквартирных домах на улицах Кольцевой, Коммунаров и Черниковской, а также в гимназии № 111.