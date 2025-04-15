В Свердловской области машину Toyota зажало между грузовиками

В Артемовском Свердловской области сотрудники дорожной полиции устанавливают причины автомобильной аварии, в которой участвовали два грузовика и один легковой автомобиль. Происшествие случилось днем 15 апреля на улице Мира, сообщает ГИБДД.
По предварительной информации, водитель автомобиля «КАМАЗ» 1983 года рождения, двигаясь по улице Мира в направлении улицы Уральской, не справился с управлением и врезался в стоящие перед ним на красный сигнал светофора автомобили Toyota и «КАМАЗ» с прицепом. В результате столкновения иномарка оказалась зажатой между двумя грузовыми автомобилями. Никто не пострадал, но транспортные средства получили повреждения.
Водитель КАМАЗа, допустивший столкновение, заявил, что у его транспортного средства отказали тормоза, из-за чего он не смог избежать аварии. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД и повышенной внимательности за рулем.