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В Свердловской области машину Toyota зажало между грузовиками

Водитель одной из фур объяснил причину аварии.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Артемовском Свердловской области сотрудники дорожной полиции устанавливают причины автомобильной аварии, в которой участвовали два грузовика и один легковой автомобиль. Происшествие случилось днем 15 апреля на улице Мира, сообщает ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автомобиля «КАМАЗ» 1983 года рождения, двигаясь по улице Мира в направлении улицы Уральской, не справился с управлением и врезался в стоящие перед ним на красный сигнал светофора автомобили Toyota и «КАМАЗ» с прицепом. В результате столкновения иномарка оказалась зажатой между двумя грузовыми автомобилями. Никто не пострадал, но транспортные средства получили повреждения.

Водитель КАМАЗа, допустивший столкновение, заявил, что у его транспортного средства отказали тормоза, из-за чего он не смог избежать аварии. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД и повышенной внимательности за рулем.