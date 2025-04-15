В Свердловской области машину Toyota зажало между грузовиками

По предварительной информации, водитель автомобиля «КАМАЗ» 1983 года рождения, двигаясь по улице Мира в направлении улицы Уральской, не справился с управлением и врезался в стоящие перед ним на красный сигнал светофора автомобили Toyota и «КАМАЗ» с прицепом. В результате столкновения иномарка оказалась зажатой между двумя грузовыми автомобилями. Никто не пострадал, но транспортные средства получили повреждения.