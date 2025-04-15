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Глава Бирского района Башкирии ушел в отставку

В Башкирии глава Бирского района ушел в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Антон Талалов сложил полномочия главы администрации Бирского района Башкирии. Решение о его отставке было принято депутатами местного Совета 15 апреля. Как уточнили в приемной районного Совета, чиновник покидает должность по личному желанию.

Напомним, что Талалов возглавил администрацию района в марте 2020 года. До этого он занимал должность заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по РБ.

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