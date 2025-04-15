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Жестокий убийца вернется в тюрьму: В Молдове полиция задержала пожизненно осужденного, который был освобожден по закону об амнистии

Сушицкий был найден полицейскими в момент, когда тот пытался получить иностранный паспорт [видео]

Источник: Комсомольская правда

Дорин Сушицкий задержан полицией после отмены решения об освобождении из заключения.

Национальная полиция сообщает о задержании осужденного Дорина Сушицкого, освобождённого из заключения в феврале 2025 года.

Это произошло после того, как Апелляционная палата отменила предыдущее решение об освобождении.

Сушицкий был найден полицейскими в момент, когда тот пытался получить иностранный паспорт. В ближайшее время он будет возвращен в пенитенциарное учреждение.

Напомним, что в 2002 году Сушицкий был приговорен к пожизненному заключению. Однако, его приговор в 2024 году срок был пересмотрен и заменен на 30 лет лишения свободы.