В Башкирии пьяный водитель, уходя от преследования, опрокинулся в кювет

В селе Зирган сотрудники ДПС попытались остановить «ВАЗ-2114», но водитель проигнорировал их законные требования и прибавил газу. Во время погони мужчина не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
Как оказалось, за рулём находился нетрезвый 28-летний житель Салавата. Освидетельствование показало 0,952 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него составили материалы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, за невыполнение законного требования об остановке и за непристегнутый ремень безопасности, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.
В ДТП 37-летняя пассажирка с ушибами грудной клетки обратилась в больницу. Сам водитель не пострадал. Машину забрали на штрафстоянку.