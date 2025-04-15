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В Башкирии пьяный водитель, уходя от преследования, опрокинулся в кювет

Нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, опрокинулся в кювет в Мелеузовском районе Башкирии.

Источник: ГАИ РБ

В селе Зирган сотрудники ДПС попытались остановить «ВАЗ-2114», но водитель проигнорировал их законные требования и прибавил газу. Во время погони мужчина не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

Как оказалось, за рулём находился нетрезвый 28-летний житель Салавата. Освидетельствование показало 0,952 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него составили материалы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, за невыполнение законного требования об остановке и за непристегнутый ремень безопасности, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

В ДТП 37-летняя пассажирка с ушибами грудной клетки обратилась в больницу. Сам водитель не пострадал. Машину забрали на штрафстоянку.