В Башкирии пьяный водитель, уходя от преследования, опрокинулся в кювет

Как оказалось, за рулём находился нетрезвый 28-летний житель Салавата. Освидетельствование показало 0,952 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него составили материалы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, за невыполнение законного требования об остановке и за непристегнутый ремень безопасности, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.