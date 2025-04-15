Сезонные маршруты запустят в Уфе для садоводов

С 26 апреля в столице Башкортостана стартует сезонное движение пригородных автобусов. Перевозчик «Башавтотранс» опубликовал подробное расписание маршрутов.
Среди новых сезонных направлений:
Расписание предусматривает удобное время отправления как из Уфы, так и обратные рейсы из пригородных населенных пунктов. Большинство маршрутов работают по выходным дням, некоторые осуществляют перевозки ежедневно.
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