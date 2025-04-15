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Сезонные маршруты запустят в Уфе для садоводов

В Уфе запустят сезонные автобусные маршруты для садоводов.
Источник: Комсомольская правда

С 26 апреля в столице Башкортостана стартует сезонное движение пригородных автобусов. Перевозчик «Башавтотранс» опубликовал подробное расписание маршрутов.

Среди новых сезонных направлений:

Расписание предусматривает удобное время отправления как из Уфы, так и обратные рейсы из пригородных населенных пунктов. Большинство маршрутов работают по выходным дням, некоторые осуществляют перевозки ежедневно.

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