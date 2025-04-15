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Чиновницу в Астане осудили за взятки

В Астане за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки осуждена руководитель одного из отделов Управления образования, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В прокуратуре Астаны 15 апреля 2025 года отметили, что проверки образовательных организаций выявили факт злоупотребления должностными полномочиями. Было установлено, что руководитель одного из отделов столичного Управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды.

Материалы проверки переданы в Антикоррупционную службу, где дополнительно вскрылись факты неоднократного получения взяток. По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Астаны

В надзорном ведомстве добавили, что этот случай в очередной раз подчеркивает важность антикоррупционного контроля в системе образования и необходимости строгого соблюдения закона должностными лицами.