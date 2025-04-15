Чиновницу в Астане осудили за взятки

В прокуратуре Астаны 15 апреля 2025 года отметили, что проверки образовательных организаций выявили факт злоупотребления должностными полномочиями. Было установлено, что руководитель одного из отделов столичного Управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды.