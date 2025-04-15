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Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности

Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе режиму безопасности.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа приостановлен из-за анонимного сообщения об угрозе режиму безопасности, сообщил музей.

«Сегодня, 15 апреля 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс позже во вторник или в любой другой день.

Эрмитаж сообщит, когда работа музея будет возобновлена.