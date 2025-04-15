В Нижнем Новгороде избили медсестру скорой помощи

«Вечером 14 апреля около 22.50 на улице 40 лет Победы в Приокском районе 26-летняя медсестра станции скорой медицинской помощи, находясь при исполнении служебных обязанностей, подверглась нападению со стороны агрессивного гражданина. Преступник нанес работнику телесные повреждения, вследствие чего медсестра была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу», — говорится в сообщении.