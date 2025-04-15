Иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком у школы в Сормове

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области, автомобиль Mazda, за рулем которого находился 58-летний водитель, наехал на 37-летнюю женщину и 6-летнего мальчика, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Союзном. В результате ДТП оба пешехода пострадали и были доставлены в медицинские учреждения. Обстоятельства произошедшего уточняются.