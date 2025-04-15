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Иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком у школы в Сормове

Женщина и несовершеннолетний ребенок пострадали в результате аварии около школы № 117 в Сормовском районе 15 апреля.

Источник: УГИБДД России по Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области, автомобиль Mazda, за рулем которого находился 58-летний водитель, наехал на 37-летнюю женщину и 6-летнего мальчика, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Союзном. В результате ДТП оба пешехода пострадали и были доставлены в медицинские учреждения. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, Нижегородская область заняла третье место в антирейтинге регионов страны по количеству ДТП за первые три месяца 2025 года.