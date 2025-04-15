Текслер выразил соболезнования родным умершего челябинского металлурга

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким бывшего гендиректора Челябинского металлургического комбината (ЧМК) Анатолия Щетинина. Ему было 67 лет, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Алексей Текслер отметил вклад Анатолия Щетинина в развитие южноуральской промышленности.
«Анатолий Петрович многие годы проработал в отрасли и на Челябинском металлургическом комбинате, несколько лет успешно возглавлял его. Как руководитель уделял особое работникам предприятия, жителям Металлургического района Челябинска, инициировал и реализовал целый ряд важных социальных и экологических программ, сочетая их с активной модернизацией производства», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.
Губернатор также напомнил, что Анатолий Щетинин стал одним из первых руководителей, который подписал экологическое соглашение с правительством Челябинской области.
В памяти тех, кто был знаком с металлургом, он останется преданным своему делу профессионале, талантливым руководителем, надежным другом и товарищем, добавил глава региона.