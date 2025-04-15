Текслер выразил соболезнования родным умершего челябинского металлурга

«Анатолий Петрович многие годы проработал в отрасли и на Челябинском металлургическом комбинате, несколько лет успешно возглавлял его. Как руководитель уделял особое работникам предприятия, жителям Металлургического района Челябинска, инициировал и реализовал целый ряд важных социальных и экологических программ, сочетая их с активной модернизацией производства», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.