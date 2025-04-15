Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве

По версии следствия, 15 апреля мужчина в квартире дома на улице Бартеневской поссорился с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону девушки, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.