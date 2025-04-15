Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве

«Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит.
По версии следствия, 15 апреля мужчина в квартире дома на улице Бартеневской поссорился с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону девушки, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.