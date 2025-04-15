В Омске начинается суд над священником, «проповедовавшим» нацизм

В СУ СКР по Омской области сообщили о завершении расследования громкого уголовного дела. Перед судом по обвинению по статьям УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Реабилитация нацизма» предстанет 57-летний священник. Отметим, он адепт греко-католической, или униатской церкви — религиозного объединения, основанного на союзе (унии) православной церковной организации с католической церковью, и к Омской епархии священнослужитель отношения не имеет.