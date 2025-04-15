Мама школьника пожаловалась на буллинг в уфимской гимназии

В родительском чате мессенджера даже было организовано голосование об исключении мальчика из класса. Некоторые участники чата позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес ребенка, предлагая «принять меры» до того, как «станет слишком поздно». При этом мать ученика настаивает, что ее сын становится жертвой провокаций со стороны других детей.