Мама школьника пожаловалась на буллинг в уфимской гимназии

В одной из уфимских гимназий возник серьезный конфликт, связанный с предполагаемым травлей ученика. Как стало известно из публикации в Telegram-канале «Честный репортаж», мать ребенка обратила внимание на систематическое давление, оказываемое на ее сына как со стороны одноклассников, так и их родителей.
В родительском чате мессенджера даже было организовано голосование об исключении мальчика из класса. Некоторые участники чата позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес ребенка, предлагая «принять меры» до того, как «станет слишком поздно». При этом мать ученика настаивает, что ее сын становится жертвой провокаций со стороны других детей.
Несмотря на попытки урегулировать ситуацию через классного руководителя, администрацию школы и родителей одноклассников, конфликт продолжает обостряться. Сейчас семья рассматривает возможность обращения в полицию для защиты прав ребенка.
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