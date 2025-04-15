На Башкирию обрушатся шестибалльньные магнитные бури

В среду, 16 апреля, Землю накроет магнитная буря средней интенсивности, которая достигнет шести баллов по десятибалльной шкале. Согласно прогнозам метеорологических служб, возмущения магнитосферы начнут усиливаться в утренние часы, достигнув пика к 17:00. В ночное время геомагнитная активность несколько снизится, но полностью не прекратится — в течение всего следующего дня сохранится четырехбалльный уровень возмущений.