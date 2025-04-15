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На Башкирию обрушатся шестибалльньные магнитные бури

Жители Башкирии испытают влияние сильной магнитной бури.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 16 апреля, Землю накроет магнитная буря средней интенсивности, которая достигнет шести баллов по десятибалльной шкале. Согласно прогнозам метеорологических служб, возмущения магнитосферы начнут усиливаться в утренние часы, достигнув пика к 17:00. В ночное время геомагнитная активность несколько снизится, но полностью не прекратится — в течение всего следующего дня сохранится четырехбалльный уровень возмущений.

Особую осторожность в этот период следует проявить людям, чувствительным к изменениям геомагнитной обстановки. Для минимизации возможного ухудшения самочувствия специалисты рекомендуют уделить особое внимание режиму сна, сбалансированному питанию и употреблению достаточного количества чистой воды, временно ограничив потребление кофеиносодержащих напитков.

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