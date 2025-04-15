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Укравший элитный внедорожник уфимец получил условный срок

В Уфе огласили приговор мужчине, укравшему «Рендж Ровер».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в хищении элитного внедорожника. По сообщению республиканской прокуратуры, стоимость «Рендж Ровера» оценивалось почти в восемь миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в апреле прошлого года уфимец, занимавшийся подбором и импортом автомобилей, организовал для заказчика поставку внедорожника Range Rover. Стоимость машины превышала 7,8 миллиона рублей. Через месяц автомобиль перевезли из салона в сервисный центр, где по указанию подсудимого специалисты отключили GPS-трекер. После этого мужчина незаконно завладел транспортным средством и использовал его в личных целях.

На момент вынесения приговора мужчина полностью компенсировал нанесенный ущерб. В результате суд назначил ему наказание в форме четырех лет условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

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