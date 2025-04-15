Укравший элитный внедорожник уфимец получил условный срок

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в апреле прошлого года уфимец, занимавшийся подбором и импортом автомобилей, организовал для заказчика поставку внедорожника Range Rover. Стоимость машины превышала 7,8 миллиона рублей. Через месяц автомобиль перевезли из салона в сервисный центр, где по указанию подсудимого специалисты отключили GPS-трекер. После этого мужчина незаконно завладел транспортным средством и использовал его в личных целях.