Швеция раскрыла итоги расследования разрыва кабелей судном КНР

О результатах работы следственной группы написало агентство Associated Press (AP). Как передает «Интерфакс», доказательств, которые бы указывали на то, что подводные кабели были повреждены намеренно, не нашлось.
В докладе следственной группы указывается, что специалистам не удалось получить полный объем информации, который бы позволил со 100% уверенностью установить, были ли кабели разорваны специально или нет.
Напомним, кабели, пролегающие по дну Балтийского моря и обеспечивающие связь между Финляндией, Германией, Швецией и Литвой, были повреждены в середине ноября 2024 года. Восстановили работу подводной инфраструктуры к 28 ноября. Подозреваемым в случившемся назвали сухогруз под флагом КНР Yi Peng 3: судно в момент инцидента следовало в шведских водах и могло разорвать кабели якорем.
Ранее сообщалось, что результаты расследования НАТО о повреждении кабелей в Балтийском море указали на отсутствие доказательств причастности России к инцидентам. До этого страны Североатлантического альянса заявляли, что к атакам на подводную инфраструктуру могут быть причастны российские корабли или суда, имеющие связь с РФ.
После серии повреждений кабелей и трубопроводов на дне Балтийского моря НАТО инициировало проведение операции «Балтийский страж». Подводные объекты теперь охраняют БПЛА, разведывательные самолеты и корабли альянса.