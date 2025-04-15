Швеция раскрыла итоги расследования разрыва кабелей судном КНР

Ранее сообщалось, что результаты расследования НАТО о повреждении кабелей в Балтийском море указали на отсутствие доказательств причастности России к инцидентам. До этого страны Североатлантического альянса заявляли, что к атакам на подводную инфраструктуру могут быть причастны российские корабли или суда, имеющие связь с РФ.