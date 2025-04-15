Воронежец угнал машину, которую недавно продал

28-летний житель села Слобода Бобровского сообщил в полицию, что его недавно купленный «ВАЗ-2110» угнали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Обычно автолюбитель парковал «Жигуленок» рядом с домом и проверял перед сном. Но в этот раз транспортного средства не оказалось на месте.
Стражи порядка оперативно установили личность угонщика. Им оказался 20-летний житель села Хреновое, ранее владевший этой машиной. Злоумышленник пояснил, что решил «проучить» нового владельца машины. Он угнал ее, катался всю ночь, а затем оставил на одной из улиц Хренового. Теперь фигуранту в соответствии со статьей 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») грозит до пяти лет тюрьмы.