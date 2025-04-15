Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец угнал машину, которую недавно продал

Теперь автомобилисту светит тюремный срок.

Источник: Комсомольская правда

28-летний житель села Слобода Бобровского сообщил в полицию, что его недавно купленный «ВАЗ-2110» угнали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Обычно автолюбитель парковал «Жигуленок» рядом с домом и проверял перед сном. Но в этот раз транспортного средства не оказалось на месте.

Стражи порядка оперативно установили личность угонщика. Им оказался 20-летний житель села Хреновое, ранее владевший этой машиной. Злоумышленник пояснил, что решил «проучить» нового владельца машины. Он угнал ее, катался всю ночь, а затем оставил на одной из улиц Хренового. Теперь фигуранту в соответствии со статьей 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») грозит до пяти лет тюрьмы.