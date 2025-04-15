В Ростове мошенники похитили у пенсионера два миллиона

Под предлогом проверки «специалисты» убедили старика передать им два миллиона через курьера. Но на этом аферисты не остановились. И попросили еще 900 тысяч. Когда за очередной порцией денег пришел 18-летний курьер, его задержали полицейские. В отношении парня возбудили уголовное дело. Курьера отправили на время расследования под домашний арест. Полиция также разыскивает и остальных причастных к этому мошенничеству.