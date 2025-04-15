В Башкирии огурцы подешевели почти на 37%

В Башкирии заметно подешевели некоторые продукты, богатые витаминами, — апельсины, груши и свежие огурцы. Это следует из аналитики республиканских статистиков за март.
Наибольшее снижение цен зафиксировано на огурцы — их стоимость уменьшилась на 36,18%, и теперь килограмм этого овоща в среднем обходится покупателям в 175 рублей. Апельсины стали дешевле на 8,66%, их цена опустилась до 134 рублей за килограмм. Груши подешевели незначительно — всего на 1,32%, но их средняя стоимость всё равно остаётся высокой — 243 рубля за килограмм.
Интересно, что, несмотря на приближение Пасхи, куриные яйца продолжают дешеветь. За последний месяц их цена снизилась на 10,35%, и сейчас десяток можно приобрести в среднем за 86,82 рубля.
Также в марте подешевели свинина, курица, куриные окорочка, варёная колбаса, живая и охлаждённая рыба, подсолнечное масло, томатные консервы, сахар, зефир, печенье и другие продукты. Снижение цен на них составило от 0,19% до 3,75%.
В то же время подорожали говядина, баранина, печень, колбасные изделия, рыбные и мясные консервы, молочная продукция, соки, шоколад, кофе, чай, картофель, лук, капуста и ряд других товаров. Их стоимость выросла на 0,17−10,68% по сравнению с февралём.
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