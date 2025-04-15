В Башкирии огурцы подешевели почти на 37%

Наибольшее снижение цен зафиксировано на огурцы — их стоимость уменьшилась на 36,18%, и теперь килограмм этого овоща в среднем обходится покупателям в 175 рублей. Апельсины стали дешевле на 8,66%, их цена опустилась до 134 рублей за килограмм. Груши подешевели незначительно — всего на 1,32%, но их средняя стоимость всё равно остаётся высокой — 243 рубля за килограмм.